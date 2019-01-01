إدارة الأهلي تجتمع مع فوساتي لتحديد أولويات الفريق

تستهدف من الاجتماع مع فوساتي تحديد أولويات الفريق خلال المرحلة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي عن رغبة إدارة النادي في الاجتماع مع المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

إدارة النادي الأهلي تستهدف من الاجتماع مع فوساتي تحديد أولويات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي فقد بشكل كبير فرصة المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الرابع.

ومن المنتظر أن يجتمع عبد الله بترجي رئيس النادي الأهلي مع فوساتي في حضور زكي الصالح مدير إدارة كرة القدم في النادي.

💬- خالد البلطان: هتان باهبري وعبد الله الخيبري رفضوا الاستمرار معنا، وقررت رحيلهم عن الفريق، قمنا ببيع اللاعب هتان إلى #الهلال مقابل 15 مليون ريال متضمنين بقية عقد شراء ناصر الشمراني والبقعاوي. pic.twitter.com/i1CDVUQ5JZ — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 20, 2019

الأهلي ينتظره مباراتين في غاية القوة أمام نادي الهلال، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية، ومواجهة أخرى في بطولة الدوري.

خبرة مبخوت وطموح عبدالفتاح آدم أبرز ملامح مواجهة الإمارات والسعودية

وتستهدف إدارة الراقي إبلاغ فوساتي بضرورة حصد لقب كأس زايد للأندية العربية وتخطي عقبة الهلال، وحجز مقعد في دوري أبطال آسيا .