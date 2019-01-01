إدارة الأهلي الجديدة تحسم مصير فوساتي

كانت إدارة الأهلي الحالية قد تعاقدت مع فوساتي خلفُا للمدير الفني المُقال بابلو جويدي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية محلية عن تأجيل إدارة النادي الحالية بقيادة عبد الله بترجي، مصير المدير الفني الأورجواياني خورخي فوساتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب التقارير فأن مصير المدير الفني الحالي للفريق سيكون بين يدي الإدارة الجديد للنادي، التي ستتسلم المهمة عقب الجمعية العمومية المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة.

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(📸: @Turki_alalshikh ) pic.twitter.com/8tLuWa8CN4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

وكانت إدارة الأهلي الحالية قد تعاقدت مع فوساتي خلفُا للمدير الفني المُقال بابلو جويدي بسبب سوء النتائج تحت قيادة الأخيرة.

فوساتي تعرض لهجوم كبير من جماهير الراقي عقب الخروج من نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، والتي خسرها بركلات الترجيح.

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يذكر أن فريق الأهلي تبقى له ست مباريات لاختتام موسمه الحالي، ثلاث منها في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وثلاث في دوري أبطال آسيا، حيث يطمح إلى بلوغ الدور الثاني من البطولة القارية بجانب تحقيق مركز متقدم في الدوري يؤهله للبطولة الآسيوية في الموسم المقبل.