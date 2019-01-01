الجماهير تشعل النيران في تمثال إبراهيموفيتش

غضب كبير من الجماهير السويدية

تعرض تمثال النجم زلاتان إبراهيموفيتش بالسويد، وتحديداً مالمو، للحرق والتدمير بعد قيامه بشراء أسهم وتملك جزء من نادي هامربي.

إبرا أعلن عبر صفحته على إنستجرام مشاركته في ملكية النادي السويدي الذي يعد المنافس الأكبر لمالمو، أول الفرق في مشواره الكروي.

وظهر التمثال صباح الأربعاء وقد تم كتابة عبارات عنصرية عليه وإلقاء للقمامة، ثم أشعلت مجموعة من الجماهير النيران به.

زلاتان دافع عن قراره في تصريحات مع "Aftonbledet": "الأمر ليس له علاقة مع مالمو، مالمو يعني زلاتان اللاعب، ويجب أن يحترموا ذلك".

وأضاف: "أملك علاقة جيدة معهم، الأمر ليس له علاقة باللعب، يعجبني النادي هامربي وجمهوره، وما قام به في السنوات الأخيرة".

هامربي علق على الأمر في بيان رسمي رحب فيه بوصول زلاتان للنادي، وهو ما رد عليه رئيس مشجعي مالمو، متهماً إبرا بالحكم الخاطيء، معتبراً ما حدث قرار أحمق.

وحتى الآن لم يحدد إبراهيموفيتش خطوته المقبلة بخصوص اللعب بعد انتهاء عقده في جالاكسي الشهر المقبل.