"لقطة تاليسكا السبب في هبوط الأهلي!"

اللاعب البرازيلي تسبب في هبوط الأهلي بشكل غير مباشر

يرى الإعلامي الرياضي منار شاهين، أن السبب في هبوط الأهلي لقطة بطلها البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وشهدت مباراة الأهلي والنصر، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لمثله.

كيف هبط الأهلي بسبب تاليسكا؟

نشر شاهين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن عدم طرد تاليسكا خلال مباراة الأهلي أمام النصر، تسببت في هبوط الراقي.

منار كتب في تغريدته: "ماذا لو أنصف التحكيم الأهلي الراقي وتم طرد تاليسكا في هذه اللقطة، هل كان سيهبط الأهلي يومًا ونراه في مصاف الدرجة الأولى؟ بكل واقعية لأ لأ".

وتابع: "لقطة نحتاج حديث منصف وواقعي من إعلام الأهلي لجزء من ما حدث له هذا الموسم".

🔴 ماذا لو 🥺💔 ..

🔷 لو أنصف التحكيم الاهلي الراقي وتم طرد تاليسكا في هذه اللقطة ..

🔷 هل كان سيهبط #الاهلي يومًا ونراه في مصاف الدرجة الأولى ،، بكل واقعية لأ لأ !؟

🔷 لقطة نحتاج حديث منصف وواقعي من إعلام الاهلي لجزء من ما حدث له هالموسم ..#النصر #الهلال pic.twitter.com/rZjqYKH5ck — منار شاهين ( الشاهينو ) (@AlShahenoo) June 29, 2022

لماذا طرد تاليسكا كان سيجلب نقاط المباراة للأهلي؟

يظهر في الصورة التي نشرها منار الشاهين، تدخل قوي جدًا من البرازيلي تاليسكا، يستحق الحصول على كارت أحمر مباشرة، ولكن الحكم تجاهل الأمر.

طرد تاليسكا في تلك المباراة، كان سيمنح الأهلي نقاط اللقاء كاملًا، حيث سجل تاليسكا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق ركلة حرة مباشرة.

الأهلي هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعد احتلاله المركز الخامس عشر "قبل الأخير" بترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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