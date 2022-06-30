النفيعي: التركة ثقيلة والديون فوق الخيال والأهلي سيعود

رئيس الأهلي يخرج عن صمته بعد هبوط الفريق

تحدث ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، عن هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى، وعن الأسباب وراء هذا الهبوط، مشددًا على أن المهمة كانت صعبة جدًا.

النفيعي: التركة كانت ثقيلة والديون خيالية

النفيعي قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "النتيجة وما حدث في هبوط الأهلي ليس بالأمر السهل، والوضع لا يصدق، عملنا بشكل كبير جدًا على مدار اليومين الماضيين، للحفاظ على العناصر الموجودة، لأن لدينا عملًا كبيرًا في دوري الدرجة الأولى".

وواصل: "تحدثت مع أعضاء المجلس وجميع المتواجدين، والكل تعاهد بأن يعود الأهلي خلال الشهور القادمة إلى مكانته، والهدم سهل والبناء ليس سهل، ولا يمكن لأي شخص أن يُصلح أخطاء عملها 6 سنوات في وقت قياسي".

وأضاف: "التركة ليست سهلة، والديون فوق الخيال والوزارة تعرف ذلك، وحصلنا على دعم 100 مليونًا، منها 76 مليونًا ذهبت إلى الديون القديمة، والدفعة الأولى من الراعي الرسمي 50 مليون لم يتبق منها شيء".

الأهلي سيعود أقوى من ذي قبل

رئيس الأهلي تابع: "وضع الأهلي في النزول لا يليق ولكن متواجدين وسنعيد النادي لمكانته، ولن أترك المهمة، وسنصلح الأمر وحدنا دون دعم من أي شخص".

وأردف: "لا أحد عاقل يصدق أن يكون هناك مؤامرة لسقوط الأهلي، لأننا في مهمة وطنية، لدينا أخطاء ولكن عملنا على إصلاح الأمور، ولكن لم نوفق وسنعود أقوى وأندية كبيرة هبطت وعادت مرة أخرى".

واستطرد قائلًا: "نحن في خير ونعمة واجتهدنا ولكن غاب التوفيق عنا، ولا بد في التفكير في المستقبل، ونجلس مع اللاعبين خلال اليومين الماضيين ونتحدث معهم عن المستقبل".

🚨في أول تعليق بعد الهبوط



ماجد النفيعي - رئيس #الأهلي : سنعيد الأهلي لمكانه لكننا ارتكبنا أخطاء وحاولنا إصلاح ما يمكن و لن أترك الأهلي حتى أعيده.. اللاعبين بادروا برغبتهم في الاستمرار .. موسى المحياني مستمر معنا.. التركة كبيرة والديون خيالية#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/jYZG62BNuB — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 29, 2022

ما هو موقف الأهلي من رحيل اللاعبين والتغييرات؟

ماجد واصل: "أكثر ما سمعت من اللاعبين، أنني لم أستطع أن أسدد الرواتب وأنا في دوري المحترفين، كيف سأسدد الديون وأنا في دوري الدرجة الأولى؟ واللاعبون أكدوا أنهم سيكملون مع الفريق، ولكن هناك بعض اللاعبين سيرحلون، سنحاول أن يخرجوا لمدة موسم على سبيل الإعارة".

واختتم النفيعي تصريحاته قائلًا: "الجهازين الإداري والفني ستتم فيه بعض التغييرات، ولكن نحاول الاتصال بجميع الأشخاص خلال الوقت الحالي، للتأكد على استمرارهم، وموسى المحياني سيستمر للموسم القادم".

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