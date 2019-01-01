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أوزيل يخطط للرحيل عن أرسنال بعد انهيار علاقته بإيمري

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صانع الألعاب الإسباني غاب عن عدد كبير من المباريات هذا الموسم بسبب توتر علاقته بالمدرب الإسباني
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

بدأت العلاقة بين أرسنال وصانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل، تصل إلى طريق مسدود يؤدي باللاعب للرحيل عن الفريق.

أوزيل غاب عن العديد من مباريات أرسنال هذا الموسم، بسبب خروجه بشكل كامل من خطط المدرب الإسباني أوناي إيمري.

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العديد من الصحف أكدت رغبة أرسنال في التخلص من أوزيل، نظراً للراتب الكبير الذي يتقاضاه بـ350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

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صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن ابتعاد أوزيل عن الفوز على هيديرسفيلد السبت الماضي، جاء ليؤكد حالة الاحتقان الشديدة بين الطرفين.

وأصبح بهذه المباراة قد غاب عن عدد من المباريات يساوي الذي ظهر به الموسم الحالي، وهي المرة الأولى منذ قدومه من ريال مدريد.

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وأكدت الصحيفة أن علاقة إيمري بأوزيل لن تتحسن مهما كانت الظروف، ولا يوجد أي خيار أمامه سوى مغادرة النادي.

يُذكر أن صاحب الـ30 عاماً سجل 41 هدف وصنع 73 في 214 مع النادي الإنجليزي حتى الآن.

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