أوزيل يكشف كواليس اعتزاله اللعب مع ألمانيا

أزمة كبرى لذو الأصول التركية في وقتها

هيثم محمد تويتر

عاد نجم أرسنال مسعود أوزيل للحديث عن الأزمة التي تسببت بها صورته مع الرئيس التركي واعتزاله للعب الدولي مع ألمانيا بعدها.

وتسببت صورة لأوزيل مع رجب طيب أردوغان في 2018 لانتقادات عدة له، مما جعله يصف المجتمع الألماني بالعنصري ويعتزل اللعب دولياً.

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وقال أوزيل مع أتلتيك: "شعرت بالعنصرية وقتها، لم يخرج أي أحد من المنتخب ويدافع عني، أنا ألماني ولكن أحترم أصولي التركية، ولو زارت المستشارة الألمانية لندن وطلبت لقائي سأقابلها".

وواصل: "قرار الاعتزال كان الأفضل، كان هناك شعور أنهم يريدونني أن أعتذر، ولكن لن أفعل ذلك، هناك مشاكل كبرى في ألمانيا، لا أندم على ترك المنتخب، أنا من الأفضل في تاريخه وجيلي غير الكرة الألمانية".

وأردف لاعب أرسنال: "بعد كأس العالم 2018 تلقيت إهانات وقيل لي عد إلى بلدك وتم سبي، تم إلغاء عقود دعاية معي، حتى أنشطتي الخيرية تم إلغائها لأن قيل لي إن موقفي يسبب دعاية سلبية".

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ويعاني أوزيل مؤخراً من عدم المشاركة في صفوف أرسنال بعد خروجه من حسابات المدرب أوناي إيمري.