أرسنال يتعادل ودياً مع ريدينج بمشاركة أوزيل

النجم الألماني لا يلعب كثيراً هذا الموسم

هيثم محمد تويتر

تعادل أرسنال ودياً مع ريدينج بهدفين لكل جانب، بمشاركة نجمه الألماني مسعود أوزيل وعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة.

ولم يعلن أرسنال بشكل رسمي عن المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة الماضية على ملعب لندن كونلي وراء أبواب مغلقة.

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وعلم "جول" أن مدرب أرسنال أوناي إيمري استخدم هيكتور بيليرين، كيران تيرني، وروب هولنديج، الثلاثي العائد من الإصابة.

وشهدت المباراة أيضاً دخول مسعود أوزيل وشكودران موصطافي في تشكيل المدفعجية بعدما لم يشاركا كثيراً بالموسم الجاري.

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ولم يتم الدفع بأليكساندر لاكازيت، مهاجم الفريق، بعد تعافيه مؤخراً فقط من إصابة على مستوى الكاحل أبعدته لقرابة ستة أسابيع.

ويحل أرسنال ضيفاً على شيفيلد يونايتد بالجولة المقبلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.