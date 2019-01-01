أورييه يعترف: قررت الرحيل عن توتنهام ولكن..

اللاعب يفسر سر عدوله عن القرار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أقر سيرج أورييه ظهير توتنهام هوتسبر بأنه قرر الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتراجع عن هذا القرار.

وقال أورييه لبال ديه برودوكسيون:"قررت الرحيل وكنت متصالحاً مع هذا الأمر".

وأضاف:"ولكن في النهاية الكثير من العوامل دخلت في الحسبان ولم أتمكن من تنفيذ هذا القرار".

وأوضح:"كان هذا إثباتاً لثقة النادي بي على عدة أصعدة، سنرى كيف سيسير الموسم، الآن فترة الانتقالات قد انتهت وعلينا التركيز على ما هو أمامنا".

ولم يحظَ أورييه بأي مشاركة حتى الآن مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو هذا الموسم، حيث فضل عليه قلب الدفاع دافينسون سانشيز في مركز الظهير الأيمن في مباراة الديربي ضد آرسنال.

يذكر أن بوتشيتينو يعتبر اللاعب الشاب كايل ووكر بيترز هو خياره الأول في مركز الظهير الأيمن.