أوباميانج: وجود ليونبيرج معنا سيفيد الفريق كثيراً

مهاجم أرسنال يدعم مدرب الجديد

دعم بير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال الإنجليزي ، مدرب فريقه المؤقت ليونبيرج، الذي تولى تدريب الفريق خلفاً للمدرب المقال أوناي إيمري.

وأعلنت إدارة الجانرز، صباح الجمعة الماضي إقالة المدرب الفرنسي من تدريب الفريق، وتعيين ليونبيرج كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب آخر.

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وقال أوباميانج في تصريحات صحفية: "الجميع يحترم فريدي، إنه يمكننا أن يعطينا شيئاً مميزاً".

وواصل: "سنحاول تقديم الأفضل معه، بالنسبة لي أعتقد أنه امراً جيداً بالنسبة لنا، ومن المثير أن يكون معنا شخص مثله".

وافتتح الفريق اللندني، مبارياته تحت ليونبيرج، بتعادل بهدفين لكل فريق بالأمس أمام نوريتش سيتي في الجولة الـ 14 من البريميرليج.

وأكمل المهاجم صاحب الـ 30 عاماً حديثه: "ربما لم نكن بالأمس مباراة مثالية، ولكن سنحاول الفوز في المباريات القادمة، ولكن إذا نظرنا للأمور الإيجابية سنجد أننا لعبنا بشكل جيد".

ويستعد أرسنال لمواجهة برايتون، مساء الخميس القادم ختام مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي .