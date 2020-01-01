الدوري الإنجليزي يعلن تأجيل البطولة لأجل غير مسمى

تبرعات جديدة من المسابقة وتحديث حول مشكلة الأجور

أصدرت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي الممتاز، بياناً رسمياً، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع الحالي حول إمكانية استئناف البطولة بعد انتشار فيروس كورونا.

الفيروس المميت تسبب في حالة توقف تام بجميع الأنشطة الرياضية حول العالم، وعلى رأسها البريميرليج وسط غموض تام حول الموقف النهائي من استئناف الموسم.

وكشف البيان عن نتائج الاجتماع الذي أقيم اليوم، بين ملاك أندية البريميرليج، والذي تم الاتفاق خلاله على وضع الصحة العامة فوق كل شيء.

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وتم الاتفاق في النهاية على تأكد عدم عودة البطولة في بداية شهر مايو القادم، نظراً للأوضاع الحرجة التي تشهدها إنجلترا بسبب الوباء المنتشر في كل أنحاء البلاد.

وتتمسك جميع الأطراف باستئناف المسابقة مرة أخرى، ولكن دون وجود أي خطط ملموسة حتى الآن لحين عودة الأمور لسياقها الطبيعي.

وجاء في نص البيان:"استئناف النشاط من جديد سيتم مناقشته مع ملاك الأندية مرة أخرى، عندما تصبح الأمور في أمان تام، مع عدم وجود أي خطورة على الجميع سواء جماهير أو لاعبين أو عاملين بالأندية".

وجاءت باقي الخطوط العريضة بالاجتماع، حول التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه استرليني لخدمة الصحة الوطنية لمقاومة انتشار الفيروس.

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وعلى جانب آخر تم منح مبلغ 125 مليون جنيه استرليني للأندية الصغيرة في الدوريات الأقل من البريميرليج والدوري الوطني بالمراحل من الثانية وحتى الخامسة.

وبالنسبة لأزمة تخفيض أجور اللاعبين، كشف البيان عن عدم وجود أي اتفاق حتى الآن مع نجوم البطولة حول هذه القضية، مع استمرار المحاولات للتوصل لصيغة مناسبة من أجل إعادة الهيكلة بالتعاون مع الأندية.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي قبل توقف النشاط بـ82 نقطة مقابل 57 لمانشستر سيتي أقرب منافسيه بعد 29 جولة.