أوباميانج مرشح لتعويض لاوتارو في إنتر

مع اقتراب انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة أو ريال مدريد.. هل يجد إنتر البديل في أرسنال؟

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مرشح لتعويض لاوتارو مارتينيز في إنتر في حال رحل المهاجم الأرجنتيني عن الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بـاحتدام المنافسة خلال الوقت الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني الصيف المقبل.

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ومع وجود شرط جزائي في عقده وتصريحاته عن حبه لبرشلونة واللعب بجانب مواطنه ميسي، تبدو الأمور في طريقها للسير وفقًا للمتوقع.

وفي الوقت الذي يبحث فيه إنتر عن البديل لكي لا يفقد قوته الهجومية، جاءت بعض الأسماء لتتصدر العناوين والصحف خلال الأيام الماضية.

ولكن وفقًا للاجازيتا ديلو سبورت فإن الاسم الأبرز والذي تم طرحه مؤخرًا لتعويض لاوتارو سيكون مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج.

وارتبط أوباميانج بالرحيل عن أرسنال في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى برشلونة بعد إصابة لويس سواريز.

وينتهي عقد أوباميانج مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل، الأمر الذي من الممكن أن يهز المقابل المادي للتعاقد معه والمقدر حاليًا بـ 70 مليون يورو.

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يذكر أن بعض المصادر قد رجحت اقتراب إنتر من حسم التعاقد مع درايس ميرتينز نجم نابولي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده الصيف المقبل.