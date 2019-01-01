أنشيلوتي: لا توجد حروب داخلية في نابولي وهذا ما ينقصنا

المدير الفني لنابولي يوضح ما ينقص فريقه في الفترة الحالية

نفى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي وجود أي حرب داخلية داخل صفوف فريقه، مشيراً إلى أن تركيز الفريق كله منصب على مواجهة ليفربول.

ويستعد نابولي لمواجهة ليفربول، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة صعبة، فنحن لم نحسم التأهل حتى الآن، أمامنا فرصة على ملعب آنفيلد وستكون مثيرة للغاية".

وتابع: "سنركز على هذه المباراة، فالشيء المفقود بالنسبة لتلك المجموعة من اللاعبين، هو نقطة الانطلاق التي تظهر من لحظة صعبة ويبدأ بعدها التغيير، نأمل أن تكون هذه اللحظة في الغد".

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وأكمل: "لا توجد أي حروب داخلية، في دوري الأبطال نسير على الطريق الصحيح، كما أن الرئيس لم يتمكن من الحضور معنا إلى إنجلترا لأنه قادم من رحلة طويلة من الولايات المتحدة، ولكنه قريب من الفريق ويتواصل معنا يومياً".

جدير بالذكر أن نابولي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، وفي المركز الثالث ريدبول سالزبورج برصيد أربع نقاط.