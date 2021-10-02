أنشيلوتي: تدريب برشلونة؟ مستحيل، أنا أحترم ريال مدريد!

أنشيلوتي يسجل اعتراضه على فكرة تولي تدريب برشلونة!

حرص كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد على إظهار ولائه التام للنادي الملكي معترضًا على فكرة تدريبه للغريم التقليدي، برشلونة في أي يوم من الأيام.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بريال مدريد لمواجهة إسبانيول،غدًا الأحد، على ملعب "كورنيلا اأبرات" لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ما هو أبرز ما قاله أنشيلوتي؟

بدأ أنشيلوتي الحديث وذكر الهزيمة التي تلقاها ريال مدريد أمام الفريق المولدفي في دوري الابطال، وقال: "خسارتنا ضد شريف أثّرت على كبريائنا، ولكننا سنقوم بالرد بالطبع، سنفعل كل ما يتطلبه الأمر من أجل الفوز".

وبخصوص المنافس المباشر لريال مدريد: "قد يكون أتلتيكو أفضل الآن ولكن إذا قمنا بعملنا بشكلٍ جيد سننافس بشكلٍ أفضل".

هل يمكن لأنشيلوتي أن يدرب برشلونة؟

"مع كامل الاحترام لنادٍ عظيم مثل برشلونة، ولكن لا يمكنني أن أعارض قصتي، وقصتي هي ريال مدريد".

ماذا قال أنشيلوتي عن تصريح بنزيما عن قدوم مبابي؟

أردف المدرب الإيطالي: "ربما سيستمتع مبابي، لأن ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم".

ثم تطرق للحديث عن لاعبي الفريق: "بالأمس التقطنا صورة وكان على جانبي الأيمن كروس، وعلى يساري كاسيميرو، وقلت لهم خط وسط رائع، أنا أمتلك أفضل خط وسط في العالم".

وأتم حديثه: "أنا أتقبل الانتقادات، يمكن أن تكون الانتقادات عادلة وربما لا، ولكن هذا أمر طبيعي، فأنا في مكانة عالية وهذا يجعلني أشعر بالحماس، ومحظوظ لتواجدي هنا".

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