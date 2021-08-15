أنشيلوتي: كلمة "مهاجم" قليلة على بنزيما!

بنزيما عين في الملعب لكارلو أنشيلوتي.

يعتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، أكثر من مجرد مهاجم، فهو قارئ جيد للملعب تطور كثيرًا عن ذي قبل.

ودشن ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني، أمس السبت، بالفوز على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 4-1 في لقاء سجل فيه كريم هدفين.

أكثر من مجرد مهاجم

تحدث أنشيلوتي عقب اللقاء وقال عن مهاجمه كريم: "بنزيما يقرأ المباراة بشكل جيد جدًا، وصفه بالمهاجم قليل بالنسبة لي. هو لاعب متكامل جدًا. الآن هو أكثر تكاملًا مما كان عليه قبل 5 سنوات".

وتابع مدرب ريال مدريد "لعبنا مباراة كنا غير جيدين في الشوط الأول. هدف كريم الأول فتح المباراة؛ لكنني أرغب في اللعب بحدة بالكرة ودونها".

ودرب أنشيلوتي كريم في ريال مدريد من قبل ورحل المدرب الإيطالي عن الفريق بعد موسم 2014-15 لكنه عاد هذا الصيف لقيادة المرينجي من جديد.

ماذا عن هازارد وبيل وناشتو المتشائم؟

وأثنى كارلو على لاعبه إيدين هازارد وقال عنه: "هازارد لعب مباراة عظيمة كبقية زملائه. الشوط الأول كان بطيئًا قليلًا بالكرة ودونها، في الشوط الثاني كنا أكثر تماسكًا وفاعلية. كان من الصعب اللعب في العمق لأن ألافيس أغلقه بشكل جيد جدًا".

وواصل مدرب ريال مدريد التحدث عن لاعبيه وقال عن جاريث بيل: "لا أعرف إن كان أكثر التزامًا من السنوات الماضية لأنني لم أكن هنا. أري كل اللاعبين جيدًا. بيل بإمكانه التطور لأنه وضعه ليس مثاليًا، ومثل الجميع الكل يمكنه التطور".

كما تحدث أنشيلوتي عن مدافعه ناتشو مسجل الهدف الثاني وقال: "ناتشو لاعب لديه قدرة على التركيز طوال 90 دقيقة. أقول دائمًا أن المدافعين نوعان؛ متفائل ومتشائم؛ وهو مدافع متشائم لأنه يتوقع دائمًا حدوث الأسوأ ولذلك يركز طيلة التسعين دقيقة".

من يشغل مركز الظهير الأيسر؟

وتطرق كارلو للحديث عن مركز الظهير الأيسر وقال: "الظهير الأيسر مركز قد يشغله ألابا، ميندي، مارسيلو، ميجيل أو ناتشو. المركز سيتغير صاحبه كثيرًا لأن ألابا بإمكانه اللعب جيدًا جدًا في قلب الدفاع أيضًا".

ولعب ألابا أمس أولى مبارياته بقميص ريال مدريد المنتقل إليه بعقد انتقال حر هذا الصيف بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

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