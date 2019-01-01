رسمياً | نابولي يضم المكسيكي لوزانو

نابولي يواصل التدعيمات لتحقيق حلم الدوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نابولي التعاقد مع الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو قادماً من صفوف بي إس في إيندهوفن الهولندي في أحدث صفقات الفريق.

نابولي يبحث عن تدعيمات لخط هجومه منذ بداية الميركاتو، ولم تكلل جهوده بضم أي من خاميس رودريجيز أو نيكولاس بيبي بالنجاح.

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وأعلن أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي، عبر حسابه بموقع "تويتر" انضمام لوزانو للفريق وتوقيع العقود.

وبحسب التقارير الصحفية، فقد بلغت قيمة الصفقة 42 مليون يورو دفعها نابولي إلى النادي الهولندي بعد مفاوضات شاقة استمرت طوال الصيف.

وأمضى لوزانو عقداً مع نابولي حتى 2024، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية في الساعات الماضية.

لوزانو كان قد تألق بشكل لافت في كأس العالم 2018 الأخيرة بروسيا رفقة المكسيك، وقاد الفريق لبلوغ الدور الثاني.