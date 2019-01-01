رسمياً | نابولي يضم المكسيكي لوزانو
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Emilio Sansolini
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن نابولي التعاقد مع الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو قادماً من صفوف بي إس في إيندهوفن الهولندي في أحدث صفقات الفريق.
نابولي يبحث عن تدعيمات لخط هجومه منذ بداية الميركاتو، ولم تكلل جهوده بضم أي من خاميس رودريجيز أو نيكولاس بيبي بالنجاح.
وأعلن أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي، عبر حسابه بموقع "تويتر" انضمام لوزانو للفريق وتوقيع العقود.
Benvenuto Hirving ! #ADL pic.twitter.com/OI8O5efkSh— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 23, 2019
وبحسب التقارير الصحفية، فقد بلغت قيمة الصفقة 42 مليون يورو دفعها نابولي إلى النادي الهولندي بعد مفاوضات شاقة استمرت طوال الصيف.
وأمضى لوزانو عقداً مع نابولي حتى 2024، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية في الساعات الماضية.
لوزانو كان قد تألق بشكل لافت في كأس العالم 2018 الأخيرة بروسيا رفقة المكسيك، وقاد الفريق لبلوغ الدور الثاني.