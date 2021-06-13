أنسيلمو يُشعل صراع الهلال والنصر، وتلك هي طلباته المالية

اللاعب كان مطلوبًا بقوة لدى الأهلي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم ناديين عاصميين بعرض للتعاقد مع أنسيلمو نجم وسط الوحدة، مما أوصل عدد العروض الموجودة على طاولة "فارس مكة" إلى 5 بينها 3 خليجية من خارج السعودية.

الأهلي كان الفريق الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع أنسيلمو خلال الصيف الجاري، لكن الطلبات المالية الكبيرة وله ولناديه والأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي أجبرته على الانسحاب من الصفقة.

الشباب، الهلال والنصر .. من منهم يرغب في ضم أنسيلمو؟

الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح الإثنين أن الوحدة قرر بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري عقب هبوطه لدوري الدرجة الأولى، علمًا أن أنسيلمو كان قد جدد عقده حتى عام 2024.

ولم تكشف الصحيفة الشهيرة عن هوية الناديين العاصميين مما أثار الكثير من الجدل في السوشيال ميديا عن مدى حاجة الهلال والنصر والشباب لخدمات اللاعب صاحب الـ32 عامًا.

سلطان العتيبي الذي يعمل صحفيًا في صحيفة الرياضية كشف عن هوية الناديين المتنافسين على ضم أنسيلمو، مشيرًا خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أنهما الهلال والنصر.

ما هي مسيرة أنسيلمو في الدوري السعودي، وما هي طلباته المالية؟

الرياضية أوضحت أن أنسيلمو طلب الحصول على أكثر من 4.5 مليون دولار سنويًا بجانب امتيازات أخرى في العقد، موضحة أن أحد الناديين العاصميين طلب ضمه بناءً على رغبة المدير الفني للفريق.

اللاعب الذي وصل السعودية صيف 2018 يُعد من أبرز نجوم الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين، وقد لعب مع الوحدة في الموسم المنقضي 26 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين بجانب 31 فرصة لزملائه.

منطقيًا .. الشباب واحد من المتنافسين على ضم أنسيلمو

صحيفة الرياضية أوضحت أن رغبة المدير الفني تقف خلف تقديم أحد الناديين العاصميين عرضًا لضم أنسيلمو، والمنطق يقول أن ليوناردو جارديم لا يعرف اللاعب ومن الصعب أن يكون قد طلب ضمه، بجانب أن الزعيم يمتلك جوستافو كويلار وكوكبة من النجوم المحليين في الوسط وتركيزه حاليًا على دعم الهجوم بالأجانب، وبالتالي الهلال خارج حسابات تلك الصفقة.

مانو مينيزيس المدير الفني للنصر ربما يعرف اللاعب من البرازيل، ولذا طلب التعاقد معه .. لكنه ليس منطقيًا كذلك لامتلاك النصر لاعب الوسط بيتروس والذي لا يقل أبدًا بل ربما يزيد عن مواطنه أنسيلمو، سواء من حيث الجودة أو قدرته على شغل كل مراكز الوسط وحتى صانع الألعاب.

المنطق يقول أن الشباب هو النادي المهتم باللاعب البرازيلي بناءً على رغبة مديره الفني "بريكليس ساموسكا" الذي يعرف أنسيلمو تمامًا من خلال عمله مع الفيصلي خلال المواسم الأخيرة من الدوري السعودي، كما أن الليوث بحاجة له لتحرير إيفر بانيجا ومنحه أدوارًا هجومية أو للعب بدلًا من ألفريد ندياي الذي يُقال أنه لا يُعجب المدرب الجديد كثيرًا.

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