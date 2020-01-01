أنسو فاتي يغادر المستشفى ويواصل التعافي في منزله

نجاح العملية الجراحية الخاصة بغضروف ركبة أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب وبعد 4 أيام في المستشفى يغادرها إلى المنزل

غادر النجم الإسبباني الشاب أنسو فاتي جناح نادي برشلونة المستشفى بعد 4 أيام قضاها هناك عقب إجراء عملية جراحية على مستوى الركبة.

واتجه فاتي إلى منزله ليكمل عملية التعافي هناك ويبدأ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيعيده إلى الملاعب خلال 4 أشهر من الآن.

انتهاء عملية فاتي الجراحية، وبرشلونة يعلن فترة الغياب

9 نوفمبر

خضع النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونة لجراحة ناجحة اليوم الإثنين في غضروف الركبة بعد إصابته الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث أعاد الطبيب بناء الغضروف المفضلي للركبة وسيبدأ اللاعب عملية التأهيل قريبًا.

فترة التأهيل قبل العودة للملاعب قد تستغرق أربعة أشهر بحسب ما ذكر النادي في بيانه الذي أصدره قبل قليل بعد العملية.

وكتب النادي: "خضع لاعب فريقنا الأول أنسو فاتي لعملية جراحية اليوم في الغضروف المفصلي على يد الطبيب رامون كوجات، وتحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي، ومن الممكن أن يستمر غيابه لأربعة أشهر".

فاتي يقرر الخضوع لعملية جراحية بعد إصابة الركبة

8 نوفمبر

قرر نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي الخضوع لعملية جراحية على مستوى الركبة من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مساء أمس.

أبلغ نادي برشلونة للتو أن أنسو سيخضع لعملية جراحية غدًا، وسيكون الطبيب رامون كوجات هو المسؤول عنها وسيتحدد بعدها الفترة التي سيغيبها فاتي عن الملاعب.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم أن النجم الشاب أنسو فاتي هو الذي سيقرر طريقة خضوعه للعلاج في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن برشلونة قام بالتنسيق مع أحد الأطباء للعملية الجراحية بالفعل، حال قرر فاتي الخضوع لها.

ولو خضع اللاعب للعملية الجراحية قد يستمر غيابه عن الملاعب لفترة بين الشهرين والأربعة أشهر، بينما لو قرر الخضوع لبرنامج علاجي سيكون الغياب لأسابيع قليلة.

ولكن فاتي قرر اختيار الطريق الأسلم على المدى الطويل حتى وإن تسبب في غيابه لفترة أطول في الوقت الحالي، لكي لا يتسبب التسرع في أي مضاعفات.

برشلونة يعلن إصابة فاتي

7 نوفمبر

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن نجمه الشاب أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وحقق برشلونة انتصارًا هامًا على حساب ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ولعب أنسو فاتي المباراة ولكنه خرج بين شوطيها مصابًا، ووفقًا لما أصدره برشلونة وتقارير الصحف فإن الأمور تهدد برشلونة بكارثة ليست في وقتها.

البيان الرسمي الذي أصدره برشلونة يقول إن إصابة فاتي على مستوى الركبة اليسرى ليست سهلة، إذ يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي.

وأوضح برشلونة خلال البيان أنه في الأيام القليلة المقبلة سيتم تحديد العلاج وفقًا للتشخيص الذي سيظهر بعد المزيد من الفحوصات الدقيقة.

ولكن تقارير صحفية قد حملت صدمة لعشاق الفريق الكتالوني، حيث قالت صحيفة آس الإسبانية إن فاتي سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لـ 3 أشهر.

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إصابة أنسو فاتي في هذا الوقت من الموسم ستكون ضربة موجعة بالنسبة لبرشلونة بعدما حصل النجم الصاعد على مكان أساسي وبات أحد أهم لاعبي الفريق على الإطلاق.