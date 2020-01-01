أبو تريكة: يوم عظيم بإبداع ميسي وفوز برشلونة وخسارة ترامب

تعليق أبو تريكة في عيد ميلاده على فوز برشلونة وتألق ميسي وفوز جو بايدن وخسارة دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية

قال أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة إن اليوم كان عظيمًا بتألق ميسي وفوز برشلونة وخسارة ترامب للانتخابات الأمريكية أمام جو بايدن.

وحقق برشلونة انتصارًا هامًا على حساب ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

برشلونة بدأ المباراة بدون ليونيل ميسي لأول مرة هذا الموسم، حيث جلس النجم الأرجنتيني على دكة البدلاء بقرار من المدرب رونالد كومان، ولكن ليو دخل وتألق في الشوط الثاني.

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وتزامنًا مع موعد المباراة حسم جو بايدن سباق الرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة خلفًا لدونالد ترامب الذي قضى فترة رئاسية واحدة على عكس سابقيه باراك أوباما وجورج بوش.

— The Washington Post (@washingtonpost) November 7, 2020

وعقب المباراة تحدث أبو تريكة في ستوديو قنوات بي إن سبورتس التحليلي عن مواجهة برشلونة وتألق ميسي اللافت، حيث قال إن النجم الأرجنتيني منحه بهذا الأداء هدية عيد ميلاده.

ويحتفل أبو تريكة اليوم بعيد ميلاده الثاني والأربعين، وفي ذلك اليوم قرر أن يكون حاضرًا بكلماته التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فور التفوه بها دائمًا.

وقال أبو تريكة: "تألق ميسي بشكل كبير وصنع الفارق فور دخوله، لقد جرى 4 كيلومترات فقط ولكنه أبدع لأن العبرة ليست بكثرة الركض ولكن بالفعالية"

وأضاف: "في النهاية كان يومًا عظيمًا بمشاركة ميسي الذي أبدع وتألق ومنح الفوز لبرشلونة، وكان اليوم عظيمًا أيضًا بخسارة ترامب للانتخابات"

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يذكر أن محمد أبو تريكة قد تلقى التهاني من الزملاء والمحبين والجماهير بصورة مكثفة اليوم بمناسبة عيد ميلاده، في حدث يتكرر في مثل هذا اليوم من كل عام وسط حفاوة وحب جماهيري كبير.