أنباء إيجابية للجزائر حول إصابة نجم لو هافر

المدرب جمال بلماضي يعاني من أزمة شديدة في خط الوسط



تلقى المنتخب الجزائري أنباء إيجابية، بخصوص إصابة نجمه فيكتور لكحل المحترف في صفوف لو هافر الفرنسي.

لكحل تعرض للإصابة خلال مواجهة الجزائر الودية أمام تونس، حيث غادر الملعب بعد مرور 15 دقيقة فقط.

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الأمر الذي تسبب في حالة قلق لدى المدرب جمال بلماضي، في ظل استعداد فريقه لكأس أمم أفريقيا 2019.

مهدي لكحل والد اللاعب أكد في تصريحات صحفية، أن الفحوصات التي أجراها كشفت عن مؤشرات إيجابية.

وأوضح أن فيكتور يعاني من تورم دموي فقط وليس التواء في الركبة، مما يجعل عودته للملاعب قريبة.

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وتمثل هذه الأنباء دفعة قوية للجزائر، حيث يعاني بلماضي من نقص واضح بمركز خط الوسط الدفاعي.

ويرجع ذلك بهبوط مستوى الثنائي نبيل بن طالب وسفير بن تايدر، ليصبح لكحل أحد الحلول المتاحة، بعد تألقه مع لو هافر بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية.