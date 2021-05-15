رسميًا .. إبراهيموفيتش خارج كأس الأمم الأوروبية!

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان يفقد الأمل في المشاركة بكأس الأمم الأوروبية.

أعلن المنتخب السويدي لكرة القدم اليوم عن غياب النجم زلاتان إبراهيموفيتش عن مواجهات الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الحساب الخاص بالاتحاد السويدي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الحساب: "اليوم تواصل زلاتان إبراهيموفيتش مع ياني أندرسون المدير الفني للمنتخب وأخبره إنه لن يشارك في كأس الأمم الأوروبية".

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وأضاف: "غياب إبراهيموفيتش عن البطولة يأتي بسبب الإصابة، نحن نأمل أن نراك من جديد في الملاعب قريبًا يا زلاتان".

وكان زلاتان قد عانى من إصابة في الركبة في الشوط الثاني من مواجهة ميلان الأخيرة التي فاز فيها بثلاثة أهداف على يوفنتوس.

وأوضحت تقارير صحفية عديدة أن إصابة زلاتان تحتاج للكثير من الوقت من أجل الاستشفاء، والمزيد منه من أجل التأهيل والعودة للملاعب.

جدير بالذكر أن ميلان في حاجة للفوز في مباراة واحد للتأكد من صعوده لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل على حساب يوفنتوس ونابولي.