أمريكا تدعو الأرجنتين والبرازيل لتكرار تجربة 2016

عرض مالي ضخم من الولايات المتحدة لدول أمريكا الجنوبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة لكلاً من الأرجنتين والبرازيل وباقي اتحادات أمريكا الجنوبية لتنظيم بطولة تجمع فرق الأمريكتين على غرار ما حدث في كوبا سنتناريو 2016.

واستضافت أمريكا البطولة التي شهدت احتفالاً بمئوية كوبا أمريكا على ملاعبها وشهدت تواجد 16 فريقاً من أمريكا الجنوبية والشمالية والكاريبي والوسطى.

وبعث كارلوس كورديرو، رئيس اتحاد الكرة للولايات المتحدة، عرضاً لدول أمريكا الجنوبية لتنظيم البطولة في صيف 2020.

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أسطورتان 😍👬 pic.twitter.com/cLjtxhbqOZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

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وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن كورديرو أغرى الفرق بعرض مكاسب مادية كبيرة تصل إلى 200 مليون دولار نظير المشاركة، بالإضافة لتأمين كل الانتقالات والإقامة.

وأكد كورديرو أيضاً اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي أن البطولة لن تكون بديلة للكأس الذهبية الخاصة به، وستقام في مناسبة وحيدة في 2020.

وتحدث تقرير الصحيفة أن الهدف من البطولة هو تسويق الكرة في أمريكا وتجهيز البلاد لاستضافة مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك.

يذكر أن كوبا أمريكا المقبلة ستلعب في شهر يونيو المقبل وستكون في ضيافة البرازيل.