ألي يواصل تعافيه من الإصابة في دبي

نجم سبيرز سيبتعد مدة طويلة عن الملاعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نشر ديلي ألي، نجم توتنهام، عدة مقاطع فيديو وصور تظهر خضوعه لبرنامج خاص للتعافي من إصابته في الإمارات العربية المتحدة.

وأُصيب ألي في لقاء فولهام الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتشير التقارير لاحتمالية غيابه حتى مطلع مارس المقبل.

ونشر ألي عبر حسابه على إنستجرام صوراً له وهو يتعافى ويتدرب في دبي، وبالتحديد مجمع "ند الشبا" الرياضي.

سيميدو: لعبنا الكلاسيكو من قبل دون ميسي وانتصرنا بخماسية

كرة القدم في صورة! ❤️⚽️ pic.twitter.com/c36DmWSHEZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

وزار ألي كذلك حديقة الحيوان الخاصة برجل الأعمال أحمد سيف، لينضم لعديد النجوم الكبار مثل بول بوجبا ولوكا مودريتش الذين سبقوه بالتواجد في المكان.

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ويتوقع غياب ديلي ألي عن موقعة سبيرز المنتظرة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في الأسابيع المقبلة.

ويحتل الفريق المرتبة الثالثة محلياً بفارق خمس نقاط عن المتصدرين ليفربول ومانشستر سيتي.