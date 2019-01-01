باريس سان جيرمان يتلقى أخبار إصابة فيراتي من جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أن نجمه ماركو فيراتي تعرض لإصابة جديدة رغم عودته مؤخراً فقط للتدريبات.

وعاد فيراتي للتدريبات فقط بداية الأسبوع الجاري بعد غيابه لما يقارب الشهر بسبب إصابة على مستوى الكاحل.

وقال توخيل للمراسلين بعد مباراة فييرانش مساء الأربعاء: "ماركو فيراتي لم يتمكن من إنهاء التدريب مساء أمس، يعاني من مشاكل".

فاسكيز: التعادل أمام برشلونة غير عادل

تقارير صحفية 🗞️



مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم.. داني ألفيش يريد الاجتماع مع بيب مرة أخرى في مانشستر سيتي. 🔙 pic.twitter.com/YQpjqvbtJT — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

جوارديولا: عانينا في الشوط الثاني أمام إيفرتون وتعلمنا الدرس السابق

وأكمل: "يجب أن ننتظر لغداً لنعرف مدى جاهزيته لمباراة بوردو، يعاني من مشكلة جديدة، ولازلنا لا نعرف الكثير".

وفاز باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة على مضيفه من دوري الدرجة الثالثة بعد التمديد وانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويلعب الفريق مساء السبت مع بوردو في الدوري، ثم يرحل لمقابلة مانشستر يونايتد بعدها بثلاثة أيام ضمن دور الستة عشر لدوري الأبطال.