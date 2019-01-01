أليكس ساندرو يقترب من باريس بـ50 مليون يورو

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مارسيلو تعويضاً لرحيله

يدرس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إمكانية التعاقد مع أليكس ساندرو مدافع يوفنتوس الصيف القادم.

الظهير البرازيلي هبط مستواه بشكل ملحوظ مع يوفي هذا الموسم، مما تسبب في ظهور العديد من التكهنات حول رحيله.

ساندرو خسر مركزه في العديد من المواقف لصالح زميله ليوناردو سبينازولا، وهو ما يجعل فرص مغادرته النادي الإيطالي تتزايد.

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صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام باريس بالتعاقد مع اللاعب، واقترابه من التوصل لاتفاق على ضمه بـ50 مليون يورو.

باريس يمتلك الأفضلية في الحصول على خدمات البرازيلي، ولكن هناك رغبة من مانشستر سيتي ويونايتد في ضمه ومنافسة النادي الفرنسي.

وعلى الجانب الأخر يبحث يوفنتوس عن البديل في حالة رحيل ساندرو، ووجه أنظاره نحو مواطنه مارسيلو لاعب ريال مدريد.

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الأمور كانت سهلة قبل عودة زين الدين زيدان لتدريب الميرينجي، لكن تصعبت بشكل كبير، نظراً للعلاقة الطيبة التي تجمعه بمارسيلو.

وفي كل الأحوال يبدو رحيل ساندرو وشيكاً عن يوفنتوس، ويتبقى الاستقرار على البديل من أجل توقيعه بشكل رسمي لباريس.