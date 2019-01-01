أليسون: مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً للتتويج بالبريميرليج

ليفربول يملك فارق أربع نقاط على سيتي في صدارة الترتيب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رجح البرازيلي أليسون، نجم ليفربول، كفة مانشستر سيتي على فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويتصدر ليفربول الترتيب حالياً بفارق أربع نقاط عن سيتي بعد مرور 23 جولة من عمر البريميرليج.

وقال أليسون للمراسلين بمعسكر الفريق بدبي: "ليفربول يملك الجودة للمنافسة على كبرى البطولات، ولا يوجد شك في ذلك".

وأكمل: "ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل ومن المهم معرفة موقفنا، سيتي أثبت قوته الموسم الماضي وفاز بأريحية باللقب".

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🗓️ 27/1/2013:



⏱️62' - ريال مدريد 1 × خيتافي 0

⏱️72' - ريال مدريد 4 × خيتافي 0



دون رونالدو أحرز هاتريك في 🔟 دقائق فقط!



ليس هذا الأمر المميز فقط.. هذا الهاتريك كان مثاليًا 👌



بالقدم اليمنى ✅

بالقدم اليسرى ✅

بالرأس ✅ pic.twitter.com/fvh0VSBTqP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

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وواصل البرازيلي: "العام الحالي استثمر جيداً والفريق تحسن، هم خصم قوي للغاية والمرشح الأبرز، ولكن نحن نطمح للتتويج ونملك اللازم".

وختم: "نريد الفوز، ولكن علينا أخذ الأمر خطوة بخطوة ونبقى على أرض الواقع".

ويستأنف ليفربول مشواره بالدوري المحلي مساء الأربعاء عندما يستضيف ليستر سيتي.