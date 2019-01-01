أليسون: آمنت بالعودة أمام برشلونة ومن يقلل من إنقاذي ضد نابولي غيور

أليسون بيكر نجم فريق ليفربول يتحدث عن العودة التاريخية أمام برشلونة وإنقاذه التاريخي ضد نابولي.

انتقد النجم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الأشخاص الذين يقللون من الكرة التي أنقذها أمام نابولي في دور المجموعات من الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليسون ضمن حوار لصحيفة "إندبندنت" وأكد خلالها أن من يقللوا من ذلك الإنقاذ يشعرون بالغيرة.

وقال أليسون: "لن أمل أبدًا من الحديث عن ذلك الانقاذ، مثل تلك الألعاب تكون ضمن قصة مسيرتي الكروية ولم تكن الأولى ضد نابولي ففي مارس منعت ١١ كرة".

وأضاف: "هنا في ملعب أنفيلد وضعت اسمي في التاريخ عندما قمت بذلك الانقاذ التاريخي أمامهم في مباراة حاسمة مثل تلك، لقد كانت لحظة هامة لنا جميعًا ووضعت كل ما لدي من قدرات فيها بعد مباراة كبيرة للغاية".

وأكمل عن الانتقادات الموجهة لذلك الانقاذ: "من يقول أن تلك الكرة كانت صعبة أعتقد أنهم يفعلوا ذلك من منطلق الغيرة فقط لا غير".

وأردف عن العودة أمام برشلونة: "عندما تحقق شيئًا ما للمرة الأولى يأتيك احساس أن تحقيقه من جديد سيكون ممكنًا، وهذا ما حدث في مواجهتهم بالرغم من أنه نادي مختلف وظروف مختلفة عن مباراة روما".

وأنهى تصريحاته: "في برشلونة كانوا يفكرون بمباراة روما ويقولون أنهم تعلموا من أخطائهم لكن عندما سجلنا الهدف الثاني في المباراة اعتقدنا في قدرتنا على تحقيق المعجزة".

جدير بالذكر أن أليسون مرشح ضمن خمس حراس مرمى ليكون الحارس الأفضل أوروبيًا في تشكيلة الجماهير التي تم الافصاح عن المرشحين لها مساء الأمس الثلاثاء.