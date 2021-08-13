أليخاندرو بالدي: الظهير الأيسر الشاب في برشلونة مع شرط جزائي بـ500 مليون يورو

صاحب الـ17 عامًا قدم أداءً مميزًا خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد ويُنظر إليه كبديل لجوردي ألبا في الموسم المقبل لدى برشلونة..

لن تستطيع جماهير برشلونة أن تنسى هذا الأسبوع العصيب، فإن رؤية ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان كان قاسيًا بكل المقاييس.

رحيل ميسي بهذه الصورة نقطة سوداء في هذه الفترة العصيبة التي مر بها برشلونة سواء داخل أو خارج الملعب، ومن الصعب معرفة كيف سيتعامل النادي مع هذا الخروج.

يجب أن يكون النفق مظلمًا للغاية بالنسبة لكل شخص مرتبط بالبلوجرانا في الوقت الحالي، ولكن ما قبل الموسم قد أظهر أنه من المحتمل أن يكون هناك أدنى وميض للضوء في نهايته.

بصرف النظر عن الفوضى خارج الملعب في كامب نو، تميز الصيف الكتالوني بظهور بعض النجوم الشباب في النادي.

أظهر جافي ونيكو جونزاليس ما يكفي للإشارة إلى أنهما يمكن أن يكونا خيارين لرونالد كومان في 2021-22، في حين أن التوقيع الجديد يوسف دمير قد يكون الرجل المكلف باستبدال ميسي في التشكيلة الأساسية للشهر الأول من الموسم إلى حين عودة الأساسيين.

وفي الوقت نفسه، فإن المراهق الرابع الذي أثار إعجابه على مدار الصيف هو الظهير الأيسر أليخاندرو - أو أليكس - بالدي، حيث يتمتع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بفرصة حقيقية ليكون جزءًا من قائمة الفريق الأول خلال الأشهر المقبلة.

أدى بيع جونيور فيربو إلى ليدز يونايتد إلى جعل جوردي ألبا الظهير الأيسر الوحيد المعترف به في تشكيلة برشلونة، وتعني الصعوبات المالية التي يواجهها النادي أن التوقيع على لاعب احتياطي جديد يبدو غير مرجح.

فرانك أرتيجا، مدرب برشلونة تحت 19 عامًا في حديث مع جول قال "إذا كان برشلونة يبحث عن ظهير في السوق فإنهم سيشترون لاعبًا كبالدي.. إنه مثالي لهم".

"إذا كان على ألبا أن يلعب 60 مباراة وكان على بالدي أن يلعب 10، فسيكون ذلك مثاليًا، لكنه الآن جاهز للعب مباريات معينة حيث يكون السياق مناسبًا له."

برز بالدي كأحد المرشحين الرائعين منذ انضمامه إلى برشلونة قادماً من إسبانيول في 2012.

الشاب المولود لأب غيني وأم من الدومينيكان، قفز فوق كل عقبة وُضعت أمامه، وفاز بالدوري في كل فئة عمرية قبل أن يظهر في 16 مباراة مع رديف برشلونة الموسم الماضي.

الأداء الذي ظهر به في الموسم الماضي، بجانب عودة جوردي ألبا المتأخرة من يورو 2020، جعلت المدرب كومان يمنح بالدي فرصة المشاركة أساسيًا في أولى الوديات أمام تاراجونا.

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كان من الممكن تحويل سيرجينو ديست إلى الجانب الأيسر في غياب ألبا، لكن من الواضح أن كومان أراد إلقاء نظرة على بالدي الذي لم يخطئ تقريبًا في أول 45 دقيقة.

تمت مكافأته بالبداية مرة أخرى ضد جيرونا بعد ثلاثة أيام، وهنا تمكنت جماهير برشلونة من رؤية ما يدور حقًا حول بالدي.

لقد كان تهديدًا دائمًا لجيرونا وتسبب في مشاكل كثيرة لهم بأسلوبه المباشر في المراوغة التي أدت في النهاية إلى تحصله على ركلة جزاء حولها جيرارد بيكيه إلى الشباك.

يوضح أرتيجا "إنه قوي جدًا وغني بالقدرات التقنية، في الفرق التي تريد الهجوم بظهير كامل والاحتفاظ بالسيطرة، فهو لاعب واسع النطاق مذهل".

"لديه، قبل كل شيء، القدرات البدنية اللازمة للعب في هذا النوع من المباريات عندما يرى مساحة أمامه، يطير إلى الأمام ويمنح زملائه مساحة للعب."

على الرغم من تلك العروض القوية، هبط بالدي إلى مقاعد البدلاء بمجرد عودة ألبا من عطلته، وظهر بديلًا ضد كل من ريد بول سالزبورج ويوفنتوس.

كل هذا يتركه في وضع جيد ليتم ضمه إلى تشكيلة كومان يوم المباراة الافتتاحية لبرشلونة ضد ريال سوسييداد يوم الأحد، على الرغم من أن هذا لا يعني أن وقته للتطور قد انتهى.

يشرح أرتيجا عن مهمته السابقة "إنه يتمتع بقوة بدنية مميزة للغاية، ولديه قدر هائل من المواهب، ولكن من الناحية التكتيكية عليه أن يتحسن".

"ليس لدي شك في أنه كان سيقدم أداءً جيدًا في الفريق الأول، لكن لم يكن لديه الوقت الكافي للنضوج بعد، لديه أيضًا مشكلات تكتيكية يجب أن يتعلمها، على الرغم من أنني متأكد من أنها ستأتي إليه بسرعة."

بغض النظر عن تلك المشكلات التي لا تزال بحاجة إلى تسوية، ليس هناك شك في أن هؤلاء الذين يعتقدون أن بالدي يمكن أن يكون خليفة ألبا على المدى الطويل، لديهم وجهة نظر ثاقبة إلى حد كبير.

إنه مرتبط بالنادي حتى عام 2024 بعد توقيع عقد جديد في بداية الموسم التحضيري، ومع تضمين شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو من الواضح أن برشلونة لديه قدر كبير من الإيمان به وبإمكاناته.

"في النهاية إنها مسألة وقت فقط" هذا ما اختتم به أرتيجا مؤكدًا على وصول لاعبه السابق إلى القمة، وأكد أن برشلونة لن يجد من هو أفضل منه في السوق.

وهكذا ، في حين أن ظل ميسي سيخيم على برشلونة لأشهر، وربما لسنوات قادمة، يجب أن تستمر الحياة في كامب نو، يمكن لبالدي وبقية شباب النادي الموهوبين ضمان أن يكون المستقبل مشرقًا أيضًا.