أليجري: علينا أن نحتفل

مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري يرى ضرورة نسيان مباراة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا والاحتفال بلقب الدوري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن الجميع عليه أن يحتفل الآن بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي اليوم عقب فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وبفوز يوفنتوس على فيورنتينا، يكون قد حسم للتو لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن تواليًا في سلسلة تتويجات بدأت منذ 2012.

وبهذا التتويج، وصل ماسيميليانو أليجري إلى لقب الدوري السادس له تاريخيًا والخامس على التوالي في قيادة يوفنتوس.

وعقب المباراة والتتويج رسميًا قال ماسيميليانو أليجري: "لقد حققنا لقبًا هامًا اليوم، وعلينا أن ننسى كل شيء ونحتفل بما حققناه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لقد حققنا هدفًا صعبًا، ليس من السهل أبدًا النجاح في الحفاظ على لقب الدوري في إيطاليا لثمانية مواسم متتالية"

وتابع: "كان علينا الفوز اليوم من أجل حسم اللقب وعدم تأجيله إلى ما هو أكثر من ذلك، الجدول به العديد من المباريات الصعبة"

وحول ما حدث يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام قال أليجري: "لقد كانت هزيمة مؤثرة على موسمنا بكل تأكيد، ولكن يجب ألا يؤثر علينا في التحديات الأخرى"

وأضاف: "سنعود في العام المقبل ونحاول المنافسة على دوري أبطال أوروبا من جديد، أما في هذا الموسم فنحن أبطال الدوري وعلينا أن نحتفل بذلك"

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يذكر أن ماسيمليانو أليجري قد حطم رقم مارشيلو ليبي وفابيو كابيلو اللذين توجا بلقب الكالتشيو في 5 مناسبات، حيث حقق أليجري لقبه السادس الليلة.