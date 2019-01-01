فان دايك: الثنائية؟ من لا يثق بنا، ليبقى بالبيت

رسالة صارمة من مدافع الريدز لجماهير الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه فيرجيل فان دايك رسالة صارمة وحاسمة لجماهير فريقه ليفربول، مؤكدًا لهم خلالها أن الجميع عليه أن يثق بقدرة الريدز على الفوز بثنائية الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ومن لا يفعل عليه البقاء في بيته.

ويتصدر ليفربول البريميرليج بفارق نقطة ومباراة إضافية عن مانشستر سيتي، فيما هزم بورتو أمس في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بهدفين دون رد ليقترب من التأهل لنصف نهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي.

فان دايك قال عقب مواجهة الضيف البرتغالي "الفوز بالثنائية هو شيء علينا الإيمان به وفعله، إن فكرت بالأمر .. هي مجرد 9 مباريات!. عليك الإيمان بقدرتنا على فعلها، وإلا عليك البقاء في البيت المرة القادمة".

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"لعبنا مباراة صعبة وأحرزنا نتيجة جيدة، لكن الأمر لم ينته بعد. ستكون أصعب هناك في بورتو، لكن آمل أن ننجح في التأهل للدور القادم".

أضاف الهولندي "علينا التحلي بالثقة، من الرائع أن تكون لاعبًا لليفربول ونأمل أن تمر تلك المباريات الـ9 بشكل جيد. سنبذل قصارى جهدنا وبعدها ننال قسطًا مستحقًا من الراحة".

صاحب الـ27 عامًا رفض اعتبار ليفربول المرشح الأبرز للفوز باللقب القاري، مضيفًا "كل الفرق مازالت لديها فرصة الفوز باللقب، لكننا نثق بأنفسنا لمواصلة التقدم في البطولة ونأمل أن نصل للنهائي من جديد لأن هذا هو هدفنا".

يُذكر أن آخر فريق إنجليزي نجح بالفوز بثنائية الدوري ودوري الأبطال هو مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون موسم 2007-2008.