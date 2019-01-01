كاسياس يهاجم صلاح وأرنولد ويؤمن بحظوظ بورتو أمام ليفربول

لقطات مثيرة للجدل تحكيمياً في المباراة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد نجم بورتو إيكر كاسياس أنه يؤمن في حظوظ فريقه بقلب النتيجة على ليفربول بدوري الأبطال رغم الخسارة، كما علق على الحالات التحكيمية في لقاء الذهاب.

وسقط بورتو بهدفين نظيفين أمام ليفربول مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال ويُلعب الإياب الأسبوع المقبل.

ونشر كاسياس عبر "تويتر" قائلاً: "مائة بالمائة أنا متفائل بلقاء العودة، خصوصاً بالنظر لنتائج ربع النهائي لا يمكن القول إن التأهل ضاع".

ليفربول يحقق الفوز على بورتو بثنائية، ويسهل مهمته في مباراة الإياب ⚽️⚽️ pic.twitter.com/COWoVai4Ki — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

وأضاف: "نعم خسرنا المباراة أمام ليفربول ولكن سنلعب في بورتو الترشح ونقاتل لبلوغ نصف النهائي، أشكر كل من ساندنا في ليفربول من جماهيرنا".

Soy 100 por 100 optimista!! Teniendo en cuenta los resultados de octavos de @ChampionsLeague no podemos pensar que la eliminatoria está perdida. Falta el juego en Dragao y vamos a luchar por pasar a las semifinales. Gracias a todos los portistas por el apoyo en !! pic.twitter.com/3w1xst6ULP — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 9, 2019

وأرفق كاسياس مع كلماته صورتين للمسة اليد لترينت أليكساندر أرنولد، لاعب ليفربول، في منطقة جزاء فريقه، والتي طالب لاعبو بورتو باحتسابها ركلة جزاء.

أما الصورة الثانية فكانت التحام محمد صلاح مع دانيلو، قائد بورتو، القوي، والذي تحدث المتابعون عن أن الجناح المصري كان يستحق الإنذار على الأقل على إثر هذا التدخل.

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ويحل ليفربول ضيفاً على بورتو على ملعب "دراجاو" الأربعاء المقبل ويحتاج للانتصار بفارق ثلاثة أهداف للعبور لنصف النهائي.