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دوري أبطال أوروبا

كاسياس يهاجم صلاح وأرنولد ويؤمن بحظوظ بورتو أمام ليفربول

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Getty Images
لقطات مثيرة للجدل تحكيمياً في المباراة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد نجم بورتو إيكر كاسياس أنه يؤمن في حظوظ فريقه بقلب النتيجة على ليفربول بدوري الأبطال رغم الخسارة، كما علق على الحالات التحكيمية في لقاء الذهاب.

وسقط بورتو بهدفين نظيفين أمام ليفربول مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال ويُلعب الإياب الأسبوع المقبل.

ونشر كاسياس عبر "تويتر" قائلاً: "مائة بالمائة أنا متفائل بلقاء العودة، خصوصاً بالنظر لنتائج ربع النهائي لا يمكن القول إن التأهل ضاع".

وأضاف: "نعم خسرنا المباراة أمام ليفربول ولكن سنلعب في بورتو الترشح ونقاتل لبلوغ نصف النهائي، أشكر كل من ساندنا في ليفربول من جماهيرنا".

وأرفق كاسياس مع كلماته صورتين للمسة اليد لترينت أليكساندر أرنولد، لاعب ليفربول، في منطقة جزاء فريقه، والتي طالب لاعبو بورتو باحتسابها ركلة جزاء.

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أما الصورة الثانية فكانت التحام محمد صلاح مع دانيلو، قائد بورتو، القوي، والذي تحدث المتابعون عن أن الجناح المصري كان يستحق الإنذار على الأقل على إثر هذا التدخل.

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ويحل ليفربول ضيفاً على بورتو على ملعب "دراجاو" الأربعاء المقبل ويحتاج للانتصار بفارق ثلاثة أهداف للعبور لنصف النهائي.

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