أليجري يراقب توتنهام

أليجري يتعلم الإنجليزية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ازدادت التقارير التي تتحدث عن إمكانية رؤية ماسيمليانو أليجري مدرباً لتوتنهام بعد هزيمة الفريق بسباعية أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال.

موسم سبيرز السلبي محلياً وأوروبياً استمر بعد سقوط الفريق مساء الأربعاء على أرضية ميدانه بنتيجة سبعة أهداف لهدفين أمام نظيره الألماني.

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وكشفت "لاجازيتا" أن أليجري كان حاضراً في مدرجات ملعب المباراة بين سبيرز وبايرن ميونخ، وهو ما يشعل التقارير عن إمكانية رؤيته مدرباً للفريق الإنجليزي.

وتحدث الإعلام الإيطالي والإنجليزي في الآونة الأخيرة أن أليجري يحصل على دروس في اللغة الإنجليزية تمهيداً لتولى تدريب مانشستر يونايتد أو توتنهام.

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وبالمقابل، ذكرت "كوريري" أن أليجري لن يتولى تدريب أي من الفريقين هذا الموسم، وقرر أن يكمل العام الحالي دون العودة للمجال التدريبي.

وترك أليجري يوفنتوس بختام الموسم الماضي بعدما قاده لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، ولكن فشل في مساعي الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا.