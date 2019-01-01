دوري أبطال أوروبا

جنابري يتسلح بتاريخه في أرسنال للسخرية من توتنهام

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Getty Images
ماذا قال جنابري عن الفوز على توتنهام بسباعية؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

سخر سيرج جنابري، لاعب بايرن ميونخ الحالي وأرسنال السابق، من توتنهام متسلحًا بالمنافسة الشرسة التاريخية بين السبيريز والجانرز.

جنابري سجل رباعية في ليلة سقوط توتنهام بسباعية لهدفين أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وعقب اللقاء نشر جنابري صورًا لاحتفالاته من المباراة معلقًا: "شمال لندن لونه أحمر".

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وتعد مواجهات توتنهام وأرسنال ديربي خاص في منطقة شمال لندن والصراع قائم بين من الأفضل أحمر الجانرز أم أبيض السبيريز.

وأصبح توتنهام أول فريق إنجليزي يتلقى هزيمة بالسباعية على أرضه في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

كما أنّه أكثر فريق في البريميرليج تعرضًا للخسارة في 2019 بعد أن وصلت عدد الهزائم إلى 16 هزيمة. 

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