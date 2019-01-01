جنابري يتسلح بتاريخه في أرسنال للسخرية من توتنهام

ماذا قال جنابري عن الفوز على توتنهام بسباعية؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

سخر سيرج جنابري، لاعب بايرن ميونخ الحالي وأرسنال السابق، من توتنهام متسلحًا بالمنافسة الشرسة التاريخية بين السبيريز والجانرز.

جنابري سجل رباعية في ليلة سقوط توتنهام بسباعية لهدفين أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وعقب اللقاء نشر جنابري صورًا لاحتفالاته من المباراة معلقًا: "شمال لندن لونه أحمر".

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo

— Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

وتعد مواجهات توتنهام وأرسنال ديربي خاص في منطقة شمال لندن والصراع قائم بين من الأفضل أحمر الجانرز أم أبيض السبيريز.

وأصبح توتنهام أول فريق إنجليزي يتلقى هزيمة بالسباعية على أرضه في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

كما أنّه أكثر فريق في البريميرليج تعرضًا للخسارة في 2019 بعد أن وصلت عدد الهزائم إلى 16 هزيمة.