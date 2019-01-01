أليجري: لن أخاطر برونالدو أمام سبال وسأدفع بالشباب

التعادل يكفي يوفنتوس للتتويج رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

لمح ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم إشراك نجمه كريستيانو رونالدو في مواجهة السبت أمام سبال والدفع بالأسماء الشابة والعائدين.

ويستضيف سبال يوفنتوس مساء السبت في مباراة يكفي الأخير بها التعادل لإعلان تتويجه رسمياً بلقب الدوري الإيطالي.

وقال أليجري بالمؤتمر الصحفي للمباراة حول مشاركة رونالدو: "غداً سنريح عديد اللاعبين، بينما آخرون بحاجة للعب، هناك من سيبقى بالمنزل، حتى لو توجنا سنؤجل الاحتفالات".

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وأتبع: "يوم الثلاثاء نملك مباراة مهمة، ولكن سبال أيضاً عقبة بأرضية ميدانه وسنحتاج للالتزام لعبورها".

وواصل: "غداً سيلعب كين، وواحداً من نيكولوسي وكوكولو، من الصعب وجود رونالدو، المخاطرة به ليست منطقية، وكوادرادو سيبدأ، لا أعرف بخصوص كوستا لأنه توقف مجدداً، بيرين سيحضر، وبونوتشي سيغيب".

وحول الثنائي أندريا بارزالي وماريو ماندزوكيتش: "بارزالي أتى معنا لأمستردام لأن دوره مهم في الفريق ولكنه بدأ يرى نفسه في دور مختلف، برأيي يمكنه أن ينضم للجهاز الفني لأنه مدافع وبروفيسور، أما ماريو فقدم عرض قوي أمام ميلان، تلك طبيعته أن يعطي كل شيء، ومثل أي لاعب وصل لنهائي كأس العالم يعاني هذا الموسم".

ويلعب يوفنتوس مع سبال ثم يخوض لقاء العودة أمام أياكس بربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل بتورينو بعد التعادل 1-1 ذهاباً.