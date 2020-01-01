مانشستر سيتي يعود بعرض جديد لضم ميسي في يناير

هل يستسلم برشلونة ويتخلى عن النجم الأرجنتيني؟

يعود اسم ليونيل ميسي من جديد في الصحف الإنجليزية، بعد وجود تأكيدات حول تحضير مانشستر سيتي لعرض من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

ميسي حاول الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه تراجع عن قراره، واستقر على الاستمرار حتى نهاية عقده الحالي في يونيو 2021.

صحيفة "تيليجراف" أكدت وجود تحركات من سيتي، لإقناع ميسي بالتوقيع على عقد مبدئي في يناير، تمهيداً للانضمام للفريق الصيف القادم بالمجان.

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بيب جوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي، سيقود المفاوضات بنفسه، نظراً للعلاقة القوية التي تجمعه باللاعب منذ عملهما معاً في النادي الكتالوني.

الوضع الاقتصادي لبرشلونة والأزمة المالية التي ضربت النادي ورغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، جميعها أسباب تؤكد احتمالية رحيل ميسي عن كامب نو بنسبة كبيرة.

وهو الأمر الذي يصب في صالح مانشستر سيتي، وسط رغبة واضحة من النادي الإنجليزي في الحصول على خدمات المهاجم المخضرم في أقرب فرصة ممكنة.

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وتأتي هذه الأنباء، رغم تصريحات ميسي الأخيرة، حول تركيزه مع برشلونة من أجل الحصول على المزيد من البطولات، حيث أشار إلى رغبته في إغلاق الحديث عن مستقبله حتى نهاية الموسم.

يذكر أن كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة بعد رحيل جوسيب بارتوميو، سبق أن أكد مؤخراً استعداد النادي للدخول في مفاوضات مع اللاعب وممثليه من أجل التجديد.