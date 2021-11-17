فيفا 22: تعرف على TOTW 9 في التميت تيم

بلال محمد
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تعرف على التشكيلة المثالية للأسبوع الـ 9 في ألتميت تيم للعبة فيفا 22، وموعد صدور البطاقات.

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع التاسع في طور ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، في التوقف الدولي، مثل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وهاري كين مهاجم توتنهام، ومارتينيز حارس أستون فيلا.

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وتعد بطاقة مبابي هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 92، ثم بطاقة كين بطاقة 91، ويأتي مارتينيز ببطاقة طاقتها 86.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 9 من لعبة FIFA 22.

ما هو تشكيل الأسبوع الـ  4 في لعبة فيفا 22؟

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.

 وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 9 لفيفا 22:

اللاعبالفريقالمركزتقييم البطاقة
كيليان مبابيباريس سان جيرمانST92
هاري كينتوتنهامST91
إيمليانو مارتينيزأستون فيلاGK86
إسماعيلا سارواتفوردRW84
جوناس هوفمانبوروسيا مونشنجلادباخRM84
جوني إيفانزليستر سيتيCB83
إنيس بارديليفانتيCM82
شيردان شاكيريليونCAM82
زامبو أنجوسيانابوليCM81
يواكيم ماهليأتالانتاLB81
كريستوفر تريميلأونيون برلينRB81
مات راينريال سوسييدادGK81
ماكسويل كورنيبيرنليLW81
بييرو هنكابيباير ليفركوزنCB78
نيكوشور بانكوكرايوفاLB78
ستيفن إيستاكويوباكوس دي فيريراCM81
روبن لودمينيسوتا يونايتدCM79
أوندريج دوداكولنCAM81
بوراك يلمازليلST84
فاشيون ساكالازيسكوST79
جيرسون رودريجيزترواST79
دومنيك سوبوسلايلايبزيجCF81
سكوت توينميلتونLW75

متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 9 في لعبة فيفا 22؟

من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 9 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 17 نوفمبر2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.

وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.