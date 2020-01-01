ألبا: أدين بالكثير لتيتو فيلانوفا

يتحدث عن لويس إنريكي أيضًا..

اعتبر جوردي ألبا، لاعب برشلونة، أن تيتو فيلانوفا هو أحد أكثر المدربين الذين ساهموا في تطوره عند انضمامه إلى العملاق الكتلاني، كما كال المديح لمدربه السابق لويس إنريكي.

وكان فيلانوفا قد أشرف على تدريب البرسا بعد انتهاء حقبة استاذه وزميله بيب جوارديولا في كامب نو، لكنه لم يستمر طويلًا بعد مداهمة مرض السرطان له ووفاته في عام 2014.

ألبا انضم إلى البرسا في الموسم تولى فيلانوفا القيادة، وقد أجاب عند سؤاله في بث عبر إنستجرام عن أكثر مدرب استفاد منه قائلًا "تيتو فيلانوفا ولويس إنريكي وأوناي إيمري.".

المزيد من الفرق

كاريك: برشلونة سبب تعاستي الوحيدة في رحلتي مع مانشستر يونايتد

كما أضاف "قضيت مع تيتو عامًا ميزني كثيرًا، لقد كان مدرب هادئ جدًا ويعرف الكثير عن كرة القدم، لقد كان يحبني للغاية على الصعيد الشخصي.".

وأتم "الحقيقة أن إنريكي وإيمري لم يكونا مدربين هادئين على الإطلاق، ولكن كل ما يقولونه كان اللاعبون يؤمنون به جيدًا.".

وكان الدولي الإسباني قد وصل إلى إقليم كتلانيا في عام 2012 قادمًا من فالنسيا في صفقة كلفت خزائن البلوجرانا حينها 14 مليون يورو.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا قد خاض بقميص برشلونة 324 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 59، وتوِّج بلقب الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك بالقميص الكتلاني.