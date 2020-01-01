الأهلي يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم - وفحص طبي لـ فتحي

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة بيراميدز بالدوري.

كشف خالد محمود، طبيب فريق النادي الأهلي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، خلال مباراة الهلال السوداني.

وشهدت مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت مساء أمس السبت، تعرض ياسر إبراهيم للإصابة، التي جعلته يغادر اللقاء قبل لحظات من نهايته.

محمود قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "ياسر إبراهيم تعرض لكدمة قوية في الرأس، تسببت في عدم قدرته على مواصلة المباراة".

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طبيب الأهلي تابع: "تم إجراء الإسعافات الأولية، قبل عمل خياطة طبية في موضع الإصابة بالرأس، خلال الساعات المقبلة، بعد العودة إلى القاهرة".

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وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لمثله، ليحتل المركز الثاني خلف النجم الساحلي المتصدر.

ويخضع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، لفحص طبي خلال انطلاق التدريبات، بعد شكواه من آلام في الكاحل، تسببت في غيابه عن مباراة الهلال.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، والمقرر لها مساء يوم الخميس المقبل، بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.