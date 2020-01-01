أسماء صادمة لدعم دفاعات برشلونة في يناير

هل يأتي أي منها إلى البرسا فعلًا؟

وضعت إدارة برشلونة قائمة بأسماء مدافعين لانتداب أحدهم في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على رغبة واضحة وصريحة من المدرب رونالد كومان.

البرسا في هذه الأثناء لا يمتلك سوى الثلاثي جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه ورنالد آراوخو، بينما خرج صامويل أومتيتي من حسابات كومان ويتوقع رحيله في يناير.

الاختيار الأول لدعم قلب دفاع برشلونة كان إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي تتمسك بالتحصل على مبلغ كبير لتركه، وهو ما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن للنادي الكتالوني.

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وبحسب ما أوردته صحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية، فإن إدارة البرسا بحثت في الفترة الماضية عن مدافعين بأثمان رخيصة لجلب أحدهم إلى كامب نو في يناير.

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يتصدر هذه الأسماء أنطونيو روديجير، مدافع تشيلسي، والذي فقد مكانته الأساسية في البلوز ويسعى للرحيل وسيوافق بالطبع على الالتحاق بكتيبة رونالد كومان، ولن يكلف خزائن البرسا الكثير.

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هذا إلى جانب أسماء أخرى مثل جويل ماتيب، مدافع ليفربول، وإن بدا هذا الاختيار صعبًا أو أقرب للمستحيل حاليًا بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز وغيابهما المتوقع لنهاية هذا الموسم.

وطُرح أيضًا اسم شكودران موستافي مدافع آرسنال، وفيديريكو فازيو من روما، وجيرمان بيزيلا لاعب فيورنتينا، وماتيو موساكيو من ميلان.

في كل الأحوال، تبدو جميع هذه الأسماء أقل من قيمة برشلونة أو أقل من منح البرسا القيمة المضافة المأمولة، إلا أنهم قد يكونوا مناسبين بعض الشيء لرغبة كومان في دعم دكة البدلاء.

ووجبت الإشارة في النهاية أن إدارة البرسا قررت أن تنتظر حتى الصيف المقبل وتتعاقد مع جارسيا مجانًا، لذلك فالتعاقد مع مدافع في يناير هو خيار مؤقت لدعم الدكة في المقام الأول ليس إلا.