أسطورة آرسنال منتقدًا كوسيلني: قرار مُحبط ومقامرة بالتاريخ

الأسطورة يوجه سهامه نحو القائد المتمرد

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

سجل أسطورة آرسنال إيان رايت، اعتراضه على ما يفعله المدافع الفرنسي لوريان كوسيلني، بالتمرد على الإدارة، للسماح له بالعودة إلى وطنه قبل غلق نافذة انتقالات اللاعبين.

ويرفض صاحب الـ33 عامًا، السفر على متن الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بالتزامن مع الأنباء المتداولة عن انفتاحه للاستماع المُقدمة إليه من أكثر من نادٍ فرنسي.

وتُفيد التقارير سواء في إنجلترا أو فرنسا، أن كوسيلني يفاضل بين عدة عروض فرنسية أبرزها من الثلاثي بوردو ورين وليون، ما يعني أنه لم يَعد يفكر في مستقبله في الجزء الأحمر من عاصمة الإنجليز.

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وفي تعليقه الأول على تمرد كوسيلني، قال رايت في مقطع فيديو على "يوتيوب" . "هذا ليس مثالاً جيدًا على الإطلاق، وآرسنال بحاجة لاتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن"، مستنكرًا ما يفعله القائد، بإظهار نوايا الانقلاب على النادي، بمجرد أن قوبلت عروض بيعه بالرفض.

وتابع "ما زلنا بحاجة لأشياء كثيرة لنلحق بالركب (منافسة الكبار)، أتصور أن رفض قائدنا الذهاب مع الفريق لجولة الاستعداد قبل بداية الموسم، بعدما قضى تسع سنوات معنا، أمر لا يُصدق"، مشيرًا إلى أن اللاعب "يُدمر تاريخه مع المدفعجية" بتخليه عن النادي الذي اعترف بحبه والولاء له".

وختم "هذا أمر محير. أنت الشخص الذي وقع اختيارنا عليه ليكون القائد، ونحن الآن في مرحلة ما قبل الموسم، وهذا القائد يرفض الذهاب في الجولة، فكيف تتصور الأمر؟ بالنسبة لي. هذا الأمر لا يمكنني فهمه، أدعو الله أن يُحل عاجلاً وليس آجلاً، سواء ظل معنا أو رحل، أشعر بخيبة أمل لاتخاذك هذا القرار في هذا التوقيت.. لوران أنا أحبك لكن قرارك سيء".