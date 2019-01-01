أسطورة أرسنال: جمهورنا باع روحه للشيطان برغبته في مورينيو!

تصريح قوي..

هاجم كيفن كامبل، أسطورة أرسنال، فكرة أن يتولى جوزيه مورينيو المهام الفنية للجانرز، مؤكدًا على أن الجمهور الذي يُطالب بذلك قد باع نفسه للشيطان، والشيطان نفسه هو السبيشال وان بالنسبة له، في كلمات عدائية قوية ضد مدرب مانشستر يونايتد السابق.

اسم مورينيو طُرِح ليخلف أوناي إيمري، المدرب الحالي لأرسنال، والذي يتوقع أن يرحل عاجلًا أو آجلًا بعد تدني النتائج معه، وقد تحدثت الصحافة مسبقًا عن أن المو يوافق على خوض هذه التجربة وكذلك أن الإدارة اللندنية متحمسة لهذه الخطوة.

وعلى الرغم من أن كامبل يؤمن بضرورة التغيير الفني داخل صفوف آرسنال، لكنه يرفض وبشدة أي شيء يجعل مورينيو مدربًا في ملعب الإمارات، والذي اعتبره أنه كان العدو اللدود للجانرز على مدار السنوات الماضية ولا يجوز أن يجلس على كرسي آرسين فينجر يومًا ما.

"هناك الكثير من الشائعات التي تسير في الأرجاء عن مدرب جديد، هناك اسم يبدأ بحرف م، لا أريد أذكر اسمه حتى. نعم، ميكي ماوس." هكذا بدأ كامبل حديثه ضد مورينيو.

كما تابع "لا أريد أن أذكره، لقد كان مدربًا لاثنين من ألد خصومنا، والذي قالت الصحافة أنه جلس مع أحد المسؤولين في النادي، هذا هراء عمومًا.".

"نعم، إنه حقًا أمر سيئ أن يقوم المشجعون ببيع روحهم للشيطان، أنا أقول ذلك بصورة واضحة. يبيعون روحهم لمورينيو الذي دائمًا ما انتقد أرسنال وتحدث عن فينجر وسخر منا ومنه بطريقة سيئة، كلمات متخصص في الفشل وغيرها لا تنسى."

عمومًا، يجدر الإشارة إلى أن تاريخ مورينيو مع أرسنال ليس بالجيد وأن خلافه مع فينجر دومًا ما تواجد، غير أن السنة الأخيرة للفرنسي داخل الجانرز تحسنت فيها الأمور بينه وبين السبيشال وان والذي كرمه رفقة السير أليكس فيرجسون في الأولد ترافورد.