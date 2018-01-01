توجيه تهمة "القتل بالإهمال" لطبيبين في قضية وفاة أستوري

المدعي العام يوجه التهمة للثنائي بعد الفشل في التعرف على مشكلة بعضلة القلب لدى المدافع الإيطالي الراحل

مازالت قضية وفاة المدافع الإيطالي دافيد أستوري، محل جدلاً كبيراً للطريقة التي رحل بها نجم فيورنتينا السابق.

أستوري توفى في 4 مارس هذا العام في منزله، بعد معاناته من أزمة قلبية حادة.

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تقارير صحفية أكدت أن النائب العام الإيطالي، وجه تهمة القتل عن طريق الإهمال لطبيبين أشرفا على حالة أستوري قبل وفاته.

وكالة "أنسا" كشفت عن قيام الثنائي بزيارة أستوري مرتين، وفشلهما في التعرف على وجود مشكلة بعضلات القلب لدى اللاعب.

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

ومن النتائج التي توصل إليها خبراء الطب الشرعي بأمر من النيابة العامة، أن وفاة مدافع إيطاليا وروما السابق جاءت من مرض معين في القلب.

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وأشارت أنه يعرف بـ"اضطراب النظم التسرعي" ويتسبب في الموت المفاجيء الذي حدث مع أستوري.

جدير بالذكر أن أستوري توفى وعمره 31 عاماً، بعد رحلة طويلة قضاها في روما، ميلان، روما، كالياري وفيورنتينا.