أزمة في قلب دفاع الزمالك قبل مواجهة الداخلية

الزمالك يسعى للفوز على الداخلية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أمام أزمة كبيرة في خط دفاع بمباراة الداخلية.

ويواجه الزمالك نظيره الداخلية، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز، غدًا الأحد على ملعب بتروسبورت.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن جروس سيلعب بقلبي دفاع جدد بعد أن غياب الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش المحتمل بنسبة كبيرة.

وأشارت التقارير أن غياب الونش بسبب الإصابة القوية الذي تعرض لها في الأنف حيث قام بتركيب جبيرة أمس حيث أصيب في مواجهة وادي دجلة.

ويغيب محمود علاء عن مواجهة الداخلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء في لقاء وادي دجلة، ليلعب جروس بكلًا من محمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز على وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.