أرسنال الإنجليزي يوافق على مواجهة النصر الإماراتي

إدارة العميد خاطبت الفريق اللندني من أجل مواجهته وديًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن موافقة إدارة نادي أرسنال الإنجليزي على مواجهة النصر الإماراتي ودياً.

وبحسب صحيفة "البيان" فأن إدارة العميد خاطبت الفريق اللندني من أجل مواجهته وديًا ضمن حفل افتتاح استاد آل مكتوم.

وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر إقامة المباراة خلال توقف الدوري الإنجليزي من 17 - 30 الجاري

ديربي القصيم يرحب بكم🙌، و #الهلال يلاقي #الوحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.🔥 pic.twitter.com/JyX4NN9Lp9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

وكان ملعب "آل مكتوم" في دبي قد تم تطويره بشكل رائع من أجل استضافة مباريات كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإماراتي يناير الماضي، وتسلم النادي الملعب عقب نهاية البطولة.

الصحيفة الإماراتية، أكد قيام وفد من النادي الإنجليزي بزيارة الاستاد والاطلاع على أرضية الملعب وكامل مرافق الاستاد.

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كما تم التأكد من منظومة الأمن والسلامة وتفاصيل دقيقة أخرى ومنها حافلة الفريق الأول المنتظر أن يستخدمها اللاعبون، من أجل أبداء موقفهم حول هذه المباراة.