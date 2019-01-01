تقارير - إدارة النصر تجتمع مع الشريك الطبي واحتمالات لفسخ التعاقد

دارة العالمي دونت الملاحظات، لبحث بعضها ومراجعتها بحسب العقد المبرم بين الطرفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن وجود اجتماع مرتقب من قبل إدارة نادي النصر السعودي مع الراعي الطبي للنادي شركة "فيزيوتريو".

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي تستهدف الاجتماع مع الراعي الطبي بسبب وجود بعض الملاحظات الغير مقبولة من الإدارة.

وأوضحت التقارير أن إدارة العالمي دونت الملاحظات، لبحث بعضها ومراجعتها بحسب العقد المبرم بين الطرفين.

ديربي القصيم يرحب بكم🙌، و #الهلال يلاقي #الوحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.🔥 pic.twitter.com/JyX4NN9Lp9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن الملاحظات التي دونها مسؤولي النصر قد تصل إلى فسخ العقد بين الطرفين.

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ونقلت الصحيفة تصريحاته عثمان القصبي، المدير العام لفيزيوتريو، والتي أكد فيها، أنهم لن يتلقوا أي طلب بخصوص فض الشراكة حتى الآن، مشيراً إلى أن كل شيء وارد.