قرعة قوية لأرسنال ونابولي وديربي منتظر في نهائي الدوري الأوروبي

نتائج قوية لقرعتي دور الـ8 ودور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بوجود كل من أرسنال وتشيلسي الإنجليزيان ونابولي الإيطالي وفياريال الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم قرعة دوري الـ 8 والنصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، وهي القرعة التي أسفرت عن مواجهات قوية للغاية.

القرعة تضمنت وجود كلاً من تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان ونابولي الإيطالي وآينترخت فرانكفورت الألماني وبنفيكا البرتغالي وسلافيا براها التشيكي وكلاً من فالنسيا وفياريال الإسبانيان.

ولم تنظم القرعة أي قواعد في هذا الدور عكس دور الـ 32 الذي منع الفرق من نفس الدولة ومن نفس المجموعة أو التصنيف أن يواجهوا بعضهم البعض.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

نابولي - أرسنال.

فياريال - فالنسيا.

بنفيكا - آينترخت فرانكفورت.

سلافيا براها - تشيلسي.

وسيواجه الفائز من أرسنال ونابولي الفائز من مواجهة فياريال وفالنسيا في مباراة نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من مواجهة بنفيكا وأينترخت الفائز من لقاء سلافيا براها وتشيلسي.

جدير بالذكر أن الفريق الذي ظهر أولًا في القرعة سيلعب مباراة الذهاب من الأدوار الاقصائية على ملعبه على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الثاني.