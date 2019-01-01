أرسنال يعرض 3 مليون يورو لاستعارة رودريجيز

الدولي الكولومبي يعاني من التهميش مع بايرن ميونيخ هذا الموسم

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، للحصول على خدمات لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أوناي إيمري مدرب أرسنال، يحاول التعاقد مع بعض اللاعبين على سبيل الإعارة هذا الشهر، بمركزي الدفاع والجناح.

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دينيس سواريز جناح برشلونة يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لإيمري، لكن المفاوضات وصلت لطريق مسدود مع النادي الإسباني.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت تحويل إيمري أنظاره نحو رودريجيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

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اللاعب يلعب في بايرن مُعاراً من ريال مدريد، بوجود بند يتيح للنادي الألماني شراء اللاعب مقابل 39 مليون جنيه استرليني يدفعها قبل نهاية الإعارة في يونيو القادم.

وعلى ما يبدو أن بايرن لا ينوي شراء اللاعب، بل تركه للرحيل في شهر يناير الجاري لنادي آخر.

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ومن المتوقع أن يقوم أرسنال بعرض ما يبلغ 3 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي الكولومبي.

ويحتل أرسنال حالياً المركز الخامس بجدول البريميرليج، مبتعداً عن المراكز الأربعة الأولى، والتي تعتبر الهدف الأهم لإيمري بموسمه الأول في لندن.