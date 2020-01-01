أرسنال يسقط ضحية صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

أرسنال هو الخاسر الأكبر..

تداولت تقارير من الصحافة الإيطالية صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الصفقة ستكون انتقال لايفين كورزاوا إلى البيانكونيري، في نظير حصول النادي الفرنسي على خدمات ماتيا دي تشيليو، في ضربة كبيرة ستكون لأرسنال، أكثر المهتمين بالأول.

الجانرز بالفعل بدأوا التفاوض مع كورزاوا الذي وافق بالفعل على الانضمام إلى ملعب الإمارات، لكن تم تأجيل إتمام الصفقة لتكون في الصيف بدلًا من الشتاء الحالي.

إلا أن وفقًا لآخر الأنباء، فالدولي الفرنسي قد أبدى موافقته على الانضمام إلى يوفنتوس، وكذلك فإن دي تشيليو نفسه لا يُمانع الانضمام إلى البي آس جي.

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التقارير أشارت إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، من أكثر المقتنعين بإمكانيات دي تشيليو، وهو السبب الرئيسي في بروز فكرة التعاقد معه هذه الأيام.

التواصل الأول بين مسؤولي الفريق العاصمي وصاحب الـ27 عامًا قد بدأ بالفعل، واللاعب يريد المغادرة إلى ملعب حديقة الأمراء حتى يحظى بدقائق مشاركة أكثر لتحقيق حلمه بالوجود في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

يذكر أن كورزاوا خرج من حسابات توماس توخيل وشارك في 14 مرة فقط هذا الموسم بمختلف البطولات، بينما شارك دي تشيليو في 9 مباريات فقط ويُعاني حاليًا من إصابة تُبعده عن كتيبة ماوريسيو ساري.