الدوري الإنجليزي الممتاز

بيليرين: سيبايوس أقرب أصدقائي في آرسنال

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Getty Images
بيليرين يكشف عن صديقه المقرب في آرسنال

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لنادي آرسنال إن نجم الفريق المنضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد داني سيبايوس هو أقرب صديق له داخل غرفة خلع الملابس.

وكان بيليرين قد أعرب عن سعادته بعدما تعاقد آرسنال مع نجم ريال مدريد داني سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة عام خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أنه إضافة قوية للفريق.

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وحول ذلك، قال بيليرين إنه بعيدًا عن إمكانياته الكبيرة والإضافة التي يقدمها للفريق منذ انضمامه، فإن داني سيبايوس هو أقرب أصدقائقه داخل النادي.

وأضاف: "آرسنال حقق انطلاقة متذبذبة؟ نعلم ذلك، ولكننا الآن على الطريق الصحيح، لقد تحسنا كثيرًا وقدمنا مباريات مميزة أمام الفرق الكبيرة التي واجهناها، أعتقد أننا نسير بشكل جيد"

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وتابع: "أثق في قدراته منذ أن كان لاعبًا في ريال بيتيس، لقد أظهر موهبة كبيرة وشخصية فريدة في سن صغير، يحتاج فقط إلى التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز وسيظهر إمكانياته بعدها"

يذكر أن أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال قد بدأ في الاعتماد على داني سيبايوس في أكثر من مركز، حيث لم يستقر بعد على مكانه في الفريق..

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