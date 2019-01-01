أرشافين عن رباعية أنفيلد: لم تكن أفضل مبارياتي

رغم تسجيله رباعية وتألقه اللافت في مواجهة أرسنال وليفربول

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد أندري أرشافين لاعب أرسنال السابق، أنه قدم مباريات أفضل من رباعيته الشهيرة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد.

الجناح الروسي كان بطلاً لواحدة من أبرز مباريات أرسنال وليفربول في التاريخ، بعد تسجيله جميع أهداف المدفعجية في المباراة التي انتهت بالتعادل4/4 في إبريل 2009.

وقال أرشافين عن تلك المباراة:"بالنسبة لي كانت مواجهة عادية وليست خاصة، لم أشعر بأي شيء استثنائي قبل انطلاقها".

وأضاف:"عندما دخلنا الملعب وبدأنا عمليات الإحماء، قلت لنفسي لن نخسر أبداً وكنت متأكداً من ذلك".

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وتابع:"بالطبع لم أتخيل تسجيل 4 أهداف في أنفيلد، بالنسبة للأرقام فهي مباراتي الأفضل، ولكن كأسلوب ومستوى بشكل عام، لعبت مواجهات أفضل منها بكثير".

وتأتي تصريحات الروسي قبل مواجهة أرسنال وليفربول الأسبوع القادم، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي.